Europei di brazilian jiu jitsu, Gaeta sul primo gradino: Lustro campione

Gaeta – Sono in corso questa settimana a Lisbona dal 20 al 26 gennaio i Campionati Europei di brazilian jiu jitsu, presso il Pavilhão Multiusos de Odivelas. Alto il numero di atleti partecipanti, quasi 5000 persone, che si stanno affrontando sul tatami per portare a casa i rispettivi titoli di categoria, folta partecipazione anche di atleti che sono al top dei vertici mondiali di questa disciplina.

La formula dell’evento sempre quella ad eliminazione diretta. È sceso in gara anche Marco Lustro, l’atleta di Gaeta, in forza all’Accademia milanese Milanimal, che porta a casa il titolo di campione europeo di categoria, Master 3 cintura viola Lightfeather -64kg.

Marco vince la semifinale contro un atleta francese, al termine di una gara molto combattuta che lo vede vincere di poco. Passa dunque il turno e va a disputare la finale contro un atleta angolano qui la lotta è ben più dura, Marco decide di scambiare sul terreno di gioco del suo avversario stando in piedi, parte subito forte l’azzurro che cerca di dare all’incontro una direzione a senso unico, mettendo quasi a segno un tentativo di proiezione che però non si conclude alla perfezione e gli da solo un vantaggio ma non dei punti.

La lotta prosegue non senza colpi di scena con vari tentativi sia da parte di Lustro che del suo avversario di chiudere l’incontro ma nessuno riesce a dare la svolta decisiva al match che si chiude per un vantaggio a testa ed una penalità a testa. Siamo al momento del verdetto che vista la parità di punti verrà deciso dall’arbitro, arriva il momento in cui l’arbitro alza al cielo il braccio di Marco e lo decreta vincitore, Marco è campione europeo, un atleta di Gaeta sale sul gradino più alto del podio e porta a casa un prestigioso risultato, dopo il terzo posto ad ottobre all’europeo specialità NoGi.

Per tutti quelli che incuriositi volessero avvicinarsi a questa disciplina trovano il neocampione continentale presso la palestra Ludus Club al Centro Leonardo, via Appia lato Roma, Km136.500.

(Il Faro on line)