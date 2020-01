Il fatto

Fermato per un controllo, dà false generalità. Era latitante, arrestato a Fiumicino

Doveva scontare un anno e un mese in carcere per una condanna passata in giudicato-

Fiumicino – Transitavano su via della Torre Clementina, e sono stati fermati dagli agenti del commissariato Fiumicino per un normale controllo. I due romani a bordo di una Opel Astra di colore grigio, però, hanno dato segnali di agitazione; per uno dei due, neanche il proprio nome di battesimo risultata convincente. La cosa, unita all’assenza di documenti, ha insospettito gli agenti, che avendo forti dubbi sull’identità dell’uomo, che è stato portato negli uffici di Polizia per accertarne l’identità. Giunti sul posto, di sua iniziativa, ha ammesso di aver dichiarato il falso. Il motivo? Era a conoscenza che sulla sua persona gravavano numerosi precedenti di polizia. Effettivamente da un controllo alla banca dati, gli agenti hanno potuto constatare di dover dare esecuzione ad un ordine di carcerazione a suo carico. Lo scorso novembre la Procura Generale della Repubblica dell’Aquila ha disposto nei suoi confronti una misura restrittiva residua, pari ad un anno ed un mese, da espiare presso la casa lavoro di Vasto. La Polizia di stato ha condotto l’uomo presso la struttura penitenziaria più vicina al luogo dell’arresto.