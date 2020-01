“Giorno della memoria” a Fondi, ecco tutti gli appuntamenti

Fondi – In occasione del “Giorno della Memoria”, dal 26 al 31 gennaio 2020 il Teatro Bertolt Brecht di Formia propone a Fondi – grazie al bando regionale a sostegno di iniziative per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio e in collaborazione con il Comune di Fondi e il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi – un intenso e affascinante programma di eventi ad ingresso libero.

Sono in calendario spettacoli teatrali, concerti, mostre, presentazioni di libri in diverse location della città per provare a raccontare la Shoah tra teatro, musica e letteratura e dire insieme “Mai più”, esortazione che dà il titolo alla rassegna artistica.

Si inizia domenica 26 Gennaio, alle 17.00 presso l’Auditorium Sergio Preti, con lo spettacolo “La valigia dei destini incrociati” – scritto da Alessandro Izzi per la regia di Maurizio Stammati, in scena con Chiara Di Macco, Lello Serao e Gianluca Cangiano – nato per raccontare la Shoah ai ragazzi. Lo spettacolo verrà infatti replicato lunedì 27, alle 9.00 e alle 11.00, per le scuole della città di Fondi che hanno accettato con entusiasmo l’invito.

Sempre lunedì 27, alle 18.00 presso il Museo ebraico, è in programma un secondo evento aperto a tutti: il concerto di musica rom a cura dei “Taraf de Metropoliana”, accompagnato dal reading del libro “La memoria rende liberi” di Liliana Segre a cura di Maurizio Stammati, Lello Serao e Serina Stamegna, con la selezione dei testi di Dilva Foddai.

Martedì 28, al Palazzo Caetani, è prevista una seconda mattinata dedicata alle scuole che prevede una doppia replica di “Zingari Lager”, per la drammaturgia sempre di Alessandro Izzi, con in scena Maurizio Stammati accompagnato dal vivo dalle trascinanti musiche zigane dei “Taraf de Metropolitana”. Il gruppo, in sintonia con il testo, proverà a raccontare e ricordare la Porrajmos, l’olocausto del popolo rom. Lo spettacolo andrà in scena per tutti Giovedì 30 alle ore 20.00 nel Museo ebraico.

Il ricco programma si concluderà Giovedì 30 alle ore 18.30 presso il Museo ebraico – e Venerdì 31 alle ore 10.00 per le scuole in Sala Lizzani – con la presentazione del libro di Anna Linda Callow “La lingua che visse due volte. Fascino e avventure dell’ebraico” (Garzanti, 2019): l’avventurosa epopea di una cultura millenaria raccontata con la conoscenza della studiosa e il gusto dell’esploratrice, un viaggio nel tempo e nello spazio in una cultura in cui tutti noi affondiamo le radici. Il 31 Gennaio l’autrice dialogherà con l’arcivescovo della diocesi di Gaeta Mons. Luigi Vari.

Durante l’intera settimana di eventi sarà allestita presso il Palazzo Caetani (orari visite: 9.00/13.00 – 16.30/20.30) la mostra “L’impossibile Oblio” di Michael Kenna a cura di Mariapaola Ghezzi e Vittorio De Asmundis.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327.3587181.

