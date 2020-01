Ostia, scempio sulle spiagge libere: rimossi i cassonetti e rifiuti gettati sull’arenile

Ostia – Hanno preso tutti i bidoncini presenti sulle spiagge libere e hanno riversato i rifiuti contenuti direttamente sull’arenile. Noncuranti del grande sforzo dei volontari per limitare l’impatto dell’inquinamento nel nostro mare.

E’ successo l’altro giorno su tutte le spiagge libere di Ostia. Una squadra di operai accompagnata da un furgone bianco è scesa sull’arenile e ha rimosso i cassonetti sistemati nelle cosiddette isole ecologiche su ciascuno degli spazi gestiti dal X Municipio. Sotto gli occhi di numerosi testimoni, hanno riversato sulla sabbia i rifiuti accumulati nel tempo. Va ricordato che, poichè i bidoncini non sono stati più svuotati dalla fine dell’estate, la quantità di immondizia accumulata è stata notevole.

“Erano sicuramente operai di una ditta – testimonia Giancarlo – Hanno portato via i secchioni e vuotato il contenuto a terra su tutta la spiaggia libera dal Faber fino al porto. Li ho visti personalmente caricare i secchi su un Ducato bianco“.

La fornitura di 60 isole ecologiche – composta ciascuna da tre bidoncini per la raccolta differenziata dei rifiuti – al X Municipio è stata fatta dalla Compagnia Grandi Appalti Pulizie srl si è aggiudicata con un ribasso d’asta del 36% l’appalto di poco più di 27mila euro. Insieme con i cassonetti da spiaggia la ditta ha fornito anche circa 150 metri di passerelle, due ricoveri per le attrezzature di salvataggio, otto zone d’ombra, cinque pedane per il posizionamento dei bagni chimici, il montaggio e lo smontaggio di campi polivalenti.

GLI SFORZI DEI VOLONTARI

Il giorno dell’Epifania i volontari del Movimento 5 Stelle di Ostia si erano mobilitati per la rimozione delle plastiche sulle spiagge libere di lungomare Duca degli Abruzzi. E’ stata una mobilitazione generosa ed efficace che ha permesso di raccogliere montagne di plastiche riversate dalle mareggiate invernali. Il 26 dicembre era stato chi scrive quest’articolo a raccogliere cinque grossi sacchi di plastiche sulle spiagge ex Faber ed ex Panama beach.

E domani, domenica 26 gennaio, saranno i volontari di Fare Verde ad attivarsi per l’operazione “Mare d’inverno” per la raccolta di “Un mare di plastica di cui possiamo fare a meno“. L’appuntamento a Ostia è in Lungomare Duca degli Abruzzi, altezza civico 36, dalle ore 9.30 alle 12.00.