“Rusina”: spettacolo di e con Rossella Pugliese, al teatro Brancaccino

Di: Michela Draghetti

Spettacoli – “Rusina”, spettacolo di e con Rossella Pugliese è un monologo tragicomico con il quale la Pugliese ha debuttato nel giugno 2017 nella sezione Osservatorio del Napoli Teatro Festival, nelle vesti di autrice, regista ed interprete. Ospitata poi, al Festival Segreti D’autore e successivamente vincitrice della sezione Teatro della biennale Martelive. Nel 2019 vince il premio “Vincenzo Crocitti” come migliore attrice emergente. Nello stesso anno lo spettacolo è stato selezionato per il Torino fringe Festival.

Rossella Pugliese rielabora per la scena una vicenda autobiografica. Una voce monologante introduce la vicenda; nel 2013, a 83 anni, moriva Rusina “Rintocchi di campane e lettura di un testamento: è Rusina a parlare. Affida le ultime parole all’amata nipote. La storia si svolge a ritroso, dalla morte di Rusina fino al 9 marzo 1986, giorno in cui nasce Rossella. Si accavallano preghiere, canti di paese, sospiri accorati. Tutto si trasforma poi in rumori d’ospedale, vociare di medici e numeri: uno, due, tre, libera! Rusina è in rianimazione”.

Lo spettacolo è l’occasione per una nonna e sua nipote di scambiarsi di ruolo, tutto passa attraverso lo sguardo di una donna che improvvisamente torna giovane, riprenda vigore mentre Rossella, nipote vivace che darà filo da torcere a sua nonna, ritorna bimba. La donna lotta contro le idee di una modernità incombente, a cui, nonostante tutto si adatta, crescendo la nipote per dare a sua figlia la possibilità di curarsi lontano da quel piccolo paesino vissuto come una punizione divina. Lei , che ha superato la morte di una figlia 30enne, il dolore di un figlio nato morto, la fame e un matrimonio forse infelice.

Dal 23 al 26 gennaio al Teatro Brancaccino di Roma dal giovedi al sabato ore 20.00; domenica ore 18,45 va in scena “RUSINA”, presentato dal Teatro Segreto e deneb, scritto e diretto e interpretato da Rossella Pugliese. Brancaccino: Via Mecenate 2, Roma – Biglietto : 18,00 Euro- botteghino del Teatro Brancaccio: Via Merulana, 244 – tel 06 80687231

(Il Faro online)