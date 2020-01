“Un comune di centrosinistra non dovrebbe pensare alla cultura e allo sviluppo turistico del territorio?”

Caro direttore,

tramite il suo giornale sono venuto a conoscenza che il Comune di Fiumicino farà dei bandi di concorso per nuove assunzioni. Tutto lecito e giusto ma il problema è che si sono dimenticati della cultura e del turismo.

Come mai non si cerca una figura laureata in marketing turistico? Oppure pensiamo che il turismo sia solo le notti bianche..

Inoltre come mai non si parla di bibliotecario o personale addetto alla biblioteca ? Da giovane frequentatore intuisco che la biblioteca sarà destinata a chiudere o ad essere baratta in cambio della gestione del bar.

Un comune di centro sinistra non dovrebbe pensare alla cultura e allo sviluppo turistico del territorio? invece si pensa allo sviluppo edilizio del comune. Da giovane ventenne posso iniziare a pensare che hanno ragione quelli che dicono che con la cultura non si mangia…

Claudio Martelli