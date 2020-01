Ventotene, è Silvia Costa il commissario straordinario che si prenderà cura del carcere di Santo Stefano

Ventotene – È Silvia Costa, ex parlamentare europeo del Pd, il commissario straordinario nominato dal Governo per “prendersi cura” dell’ex carcere di Santo Stefano, cuore storico e pulsante da cui nacque l’idea di Europa.

La nomina della Costa è arrivata giovedì sera, nel corso del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una decisione questa, che fa ben sperare anche per quanto riguarda il finanziamento di 70 milioni per il recupero della struttura, già stanziato dall’allora Governo Renzi – nel 2016 – e che, l’attuale ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, solo qualche mese fa, aveva promesso di non perdere.

Le reazioni della politica

Intanto, sulla nomina di Silvia Costa sono già arrivate le prime reazioni della politica locale, in particolare modo del delegato al recupero del carcere, Francesco Carta, e del sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro.

“Una buona notizia per l’isola, una notizia che – fa sapere Carta – concretizza l’impegno e la continua attenzione che abbiamo posto al recupero di questo “doloroso” bene comune. Un “Grazie” davvero sentito va a tutti coloro che hanno fortemente voluto e lavorato, anche faticosamente, perché si potesse avviare un grande lavoro di recupero che ponesse attenzione anche ad una prospettiva di sviluppo per Ventotene.

Un bene, dunque, che la tanto attesa ristrutturazione renderà non solo fruibile ma utile a costruire conoscenze e coscienze d’Europa.”

“Un grazie – conclude, invece, il sindaco Gerardo Santomauro – va al nostro Assessore delegato il dott. Francesco Carta che non ha solo accettato di aver cura di porre attenzione al Carcere Borbonico, ma ne ha seguito con discrezione e costanza la promozione e l’attenzione al suo recupero. E in questo giorno, anche alla Commissaria Silvia Costa appena nominata. Abbiamo a cuore di lavorare assieme, abbiamo a cuore di cooperare e di coinvolgere e informare sempre la nostra cittadinanza nella prospettiva di questo importante investimento destinato al rinnovamento”.

