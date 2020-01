Morto Kobe Bryant in un incidente di elicottero

Los Angeles – Una triste notizia scuote il mondo dello sport in questa domenica sera di derby romano e di medaglie vinte.

Come riporta la stampa americana, è morto in un incidente Kobe Bryant. La leggenda della pallacanestro mondiale ha perso la vita mentre viaggiava in elicottero. Il velivolo si è schiantato a terra. Viaggiava con altre quattro persone e l’elicottero avrebbe preso fuoco toccando terra. Il tragico episodio è avvenuto a Los Angeles in California. Insieme a lui è morta anche la figlia di 13 anni Gianna Maria, a borgo anch’essa dell’elicottero di proprietà dello stesso campione. Non si conferma che Bryant stesse alla guida del velivolo.

Come indicano le notizie che stanno arrivando dagli Stati Uniti, l’elicottero si è schiantato a terra dopo le 10 del mattino e il tempo meteorologico era particolarmente difficile. Una fitta nebbia sulle colline a ridosso di Los Angeles avrebbe impedito al pilota una visibilità nitida, che probabilmente avrebbe evitato la tragedia.

Tra i migliori giocatori dell’NBA statunitense, Bryant aveva 41 anni ed era diventato un mito vero e proprio dello sport mondiale. Ha vestito la maglia dei Los Angeles Lakers collezionando vittorie e trofei e il suo pensiero sullo sport come metafora della vita era diventato un mantra. L’esempio sul parquet e non solo, per tanti atleti in tutto il globo.

(Il Faro on line)