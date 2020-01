Omicidio nella notte a Roma, ucciso con un colpo alla testa

Roma – Omicidio nella notte nella Capitale. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in strada, ieri sera 25 gennaio 2020, alle 23 circa, in via Gabrio Casati, nella zona del Nuovo Salario. L’uomo e’ stato raggiunto da diversi proiettili al corpo e da un colpo alla testa.

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un’esecuzione in piena regola. L’uomo è stato identificato: era un cittadino albanese di 43 anni con precedenti e attualmente in regime di semilibertà. L’uomo stava uscendo di casa per rientrare nel carcere di Rebibbia, quando è stato freddato, fatale il colpo alla testa.

Sul posto intervenuta la Polizia del commissariato Fidene, gli uomini della Scientifica e la Squadra Mobile.