Primato personale e prestazione mondiale nella 35 km, Eleonora Giorgi: “Punto di partenza”

Grosseto – Era stato un anno da incorniciare per Eleonora il 2019 e il 2020 si apre con gli stessi propositi di successo. Dopo la Coppa Europa vinta e il bronzo ai Mondiali di Doha, l’azzurra conquista a Grosseto il record personale sui 35 chilometri. E’ la migliore prestazione mondiale che mette nelle gambe della Giorgi benzina preziosa in più per puntare alle Olimpiadi.

Ai Campionati Italiani di società e con la canotta delle Fiamme Azzurre addosso, l’atleta milanese esordisce in questo nuovo anno con estrema bravura: “E’ importante aver ritoccato il mio tempo. E’ un punto di partenza. C’è comunque tanto da lavorare”. Lo spiega a margine della gara la terza al mondo nella 50 km. Come indica il sito ufficiale della Fidal, la Giorgi descrive l’obiettivo della competizione: “Fare una bella progressione finale negli ultimi 10 km e ci sono riuscita – e parlando del carnèè delle avversarie che la attornia, prosegue – in campo mondiale sono molto agguerrite”. Era già suo il primato ritoccato oggi. A Gioiosa Marea, un anno fa, aveva fatto 2h45:51. Nella bella Toscana, la fortissima marciatrice tricolore ha firmato il crono di 2h43:43. Due minuti in meno. Significa una grande crescita su strada per Eleonora che si è allenata in questi giorni a San Diego, con temperature calde. Molti atleti italiani lo stanno facendo per prepararsi ai gradi altissimi di Tokyo.

L’anno olimpico inizia con i migliori auspici: “In questa stagione – ha chiarito il bronzo di Doha – saranno due gli appuntamenti principali a cominciare dalla 50 km dei Mondiali a squadre di Minsk, all’inizio di maggio. Poi con ogni probabilità alle Olimpiadi dovrò tornare alla 20 km e durante l’anno farò altre gare su questa distanza”.

(Il Faro on line)(foto@Colombo/Fidal)