Roma-Lazio finisce 1-1: è il derby delle papere dei portieri

Roma – Non va oltre l’1-1 il risultato del Derby della Capitale, giocato in uno Stadio Olimpico blindato che registra il sold out.

I giallorossi sbloccano il risultato al 26′ con Dzeko, che anticipa l’uscita sgangherata di Strakosha e insacca con un colpo di testa. La Roma continua a spingere, sfiora il raddoppio con Kluivert e Dzeko. Al 34′, però, la Lazio pareggia nel momento più complicato della propria gara.

Pau Lopez combina un disastro smanacciando goffamente il pallone, che Acerbi deve solo appoggiare in rete: 1-1. La Roma continua a fare la partita, colpisce un palo con Pellegrini e nella ripresa va vicina al gol ancora con Dzeko. La Lazio, meno brillante del solito, non punge.

I biancocelesti – che devono recuperare un match – si fermano dopo 11 vittorie consecutive e, con 46 punti, perdono l’occasione di agganciare l’Inter al secondo posto. La Roma, a quota 39, mantiene il quarto posto solitario con una sola lunghezza di vantaggio sull’Atalanta.

(Il Faro online)