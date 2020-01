Torvaianica, trafugati centinaia di metri di cavi elettrici: gravi danni agli impianti

Pomezia – Rubati centinaia di metri di cavo elettrico a Torvaianica, in via Siviglia e in via Misilmeri. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che i ladri abbiano agito in diversi momenti e in diverse zone per non destare sospetto. A dare notizia dell’accaduto è stato lo stesso Comune attraverso la pagina Facebook.

“Si avvisa la cittadinanza che il Settore Lavori Pubblici del Comune di Pomezia ha accertato l’asportazione da parte di ignoti delle porzioni di dorsale di alimentazione degli impianti di via Siviglia (350 metri di cavo)e in via Misilmeri, tratto tra Via Augusta e Via Zara (350 metridi cavo). I malviventi hanno aperto i pozzetti di derivazione posti alla base dei pali, hanno rotto il cemento e forzato le porzioni di dorsale, provvedendo allo sfilaggio dei cavi“.