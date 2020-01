Acilia, Fratelli d’Italia: “Una raccolta firme per la sicurezza sulla Roma Lido”

Ostia – “Su iniziativa del consigliere Pierfrancesco Marchesi, Fratelli d’Italia ha iniziato ad Acilia a raccogliere le firme per la sicurezza nelle stazioni della Roma Lido“, si legge in una nota diffusa da Fratelli d’Italia X Municipio.

“In particolare – spiegano -, la stazione di Acilia necessita di un’attenzione particolare anche per quanto riguarda il decoro, vista la condizione indegna che i cittadini segnalano ogni giorno. Anche visti gli ultimi fatti di cronaca registrati nella zona, si rende necessario un cambio di rotta per tutelare le tante persone che ogni giorno si recano al lavoro con il treno della Roma Lido. Abbiamo registrato la presenza di rifiuti ovunque, bottiglie di vetro sparse, assenza di manutenzione e per questo solleciteremo l’Amministrazione a fare di più su questo tema, molto caro ai cittadini”, concludono.

(Il Faro online)