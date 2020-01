Allagata la palestra della Mattej, annullate due partite di pallavolo

Formia – Ci risiamo. Ad ogni pioggia un po’ più forte – come quella di questo weekend – Formia piomba nel caos, tra allagamenti e disagi vari. Stavolta, protagonista, è stata la palestra della scuola media “Pasquale Mattej”, dove avrebbero dovuto tenersi due partite di pallavolo, poi annullate a causa dell’allagamento della struttura.

La squadra locale, infatti, constatato le condizioni in cui versava la palestra e, quindi, il campo da gioco ha preferito non mettere a repentaglio la sicurezza degli atleti, scegliendo di cancellare i due appuntamenti – dovevano sfidarsi la prima divisione femminile sud pontino e Duemila 12 Laurentina (partita prevista alle 16), Under 18 maschile sud pontino Pallavolo e Pianeta volley Aprilia team (in calendario alle 18)-.

Una vicenda questa che non è passata sotto silenzio, ma che, anzi, ha, ancora una volta, sottolineato tutte le carenze della struttura – che, da tempo, avrebbe bisogno del rifacimento della copertura – e che ha portato a chiedersi quando, effettivamente, il Sindaco di Formia, Paola Villa, e l’assessore allo sport, Alessandra Lardo, decideranno di occuparsi della manutenzione degli impiani sportivi e, di conseguenza, di riportare la città, al suo “antico” fulgore sportivo.

(Il Faro on line)