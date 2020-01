Fiumicino, 80enne fermato alla guida senza patente e assicurazione

Fiumicino – Era alla guida di un’automobile senza patente e senza assicurazione l’ottantenne che nella mattinata di oggi, 27 gennaio 2020, intorno alle 11.30, è stato fermato dai Carabinieri in via delle Meduse, a Isola Sacra.

L’anziano signore, secondo una prima ricostruzione degli avvenimenti, mentre percorreva via delle Meduse, avrebbe urtato un’altra vettura, rovinandone la fiancata.

Sul posto sono poi giunti gli uomini dell’Arma, avvertiti dai presenti, che hanno effettuato i primi controlli. L’ottantenne è risultato essere senza patente al seguito, senza assicurazione (ma con la revisione in regola) e senza bollo auto. Per fortuna lo scontro ha interessato solamente un’automobile senza conseguenze per le persone. Diverso sarebbe stato se al posto dell’autovettura ci fossero stati una mamma con una carrozzina o un ragazzo che attraversava la strada. A quest’ora racconteremmo un’altra storia.

