Incidente sulla Roma Fiumicino, traffico in tilt

Fiumicino – Lunedì mattina di passione per tutti i pendolari che oggi 27 gennaio 2020 hanno imboccato l’A91, l’autostrada Roma Fiumicino per recarsi a lavoro. Un incidente infatti ha bloccato il traffico in direzione Roma fin dalle prime ore del mattino.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che nello scontro siano coinvolte quattro autovetture e che l’incidente sia avvenuto tra lo svincolo per l’autostrada Roma Civitavecchia e l’uscita per la nuova Fiera di Roma.

Attualmente la situazione è ancora in stallo e lunghe code si sono formate sulla careggiata in direzione Roma; in attesa che la viabilità venga ripristinata si consigliano percorsi alternativi per raggiungere la Capitale.

Notizia in aggiornamento