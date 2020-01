Ladispoli, guasto alla condotta idrica: via Bucarest senz’acqua

Ladispoli – La Flavia Servizi rende noto che questa mattina si è verificata la rottura di una condotta in via Bucarest. Sul luogo sono già l lavoro i tecnici della Flavia Servizi e il guasto dovrebbe essere riparato entro il pomeriggio. Nella zona, per consentire l’intervento, è stato chiuso il flusso idrico.

(Il Faro online)