Santa Marinella: iniziati i lavori alla scuola Carducci

Santa Marinella – Alla presenza del Primo Cittadino Tidei, l’ass.Nardangeli, la Dirigente Scolastica Ceccarelli, il Dirigente del settore IV Gentili ed i responsabili dell’impresa vincitrice, iniziano formalmente oggi i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola Media Carducci per un importo di 350.000 Euro.

“Dopo il plesso Vignacce – afferma il sindaco Tidei – è ora il turno della scuola Carducci inserita in un piano di interventi programmati dall’Amministrazione Comunale per restituire ai plessi cittadini la dignità che meritano.

I lavori iniziati oggi dovranno espletarsi entro 120 giorni. Dopo circa trent’anni di incuria ed abbandono – prosegue Tidei – inizieremo con un primo stralcio per un importo di 350 mila euro, stesso importo sarà impegnato per il 2020 e circa 300 mila euro per il 2021.

Spenderemo – conclude Tidei – quasi un milione di euro in questa scuola. Un’altra giornata da appuntare sul calendario ed un’altra vittoria per questa Amministrazione”.