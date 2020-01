Tarquinia, Fare Verde ripulisce le spiagge di San Giorgio e Le Saline

Tarquinia – Successo per la pulizia della spiaggia organizzata da Fare Verde a Tarquinia. Ieri, domenica 26 gennaio 2020, nonostante il maltempo, si è svolta la manifestazione “Il mare d’Inverno”, giunta alla 29^ edizione, che quest’anno ha ricevuto il Patrocinio della Commissione Ue – Rappresentanza per l’Italia, la Camera dei Deputati, il Ministero dell’Ambiente, la Guardia Costiera e la Regione Lazio.

I volontari di Fare Verde a Tarquinia hanno portato via dalle spiagge di San Giorgio e Le Saline 25 sacchi grandi d’immondizia, 130 bottiglie in plastica e 50 contenitori in vetro e hanno fatto un censimento dei rifiuti raccolti. Tra gli oggetti più curiosi rinvenuti sull’arenile spiccano un motorino, un gommone, una scopa, otto pneumatici e un triciclo in plastica.

“La nostra associazione – dichiara Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde – da anni denuncia il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le coste italiane e laziali e il pericolo per il mare dovuto all’inquinamento della plastica, materiale di cui possiamo fare a meno. Inoltre, abbiamo trovato anche molto polistirolo, quello delle cassette utilizzate sui pescherecci.”

“Una bellissima manifestazione in difesa dell’ambiente e del territorio – dicono Manuel Catini e Roberto Tomassini di Fare Verde – abbiamo pulito anche la pineta di San Giorgio, per la quale servono interventi urgenti di potatura e una nuova recinzione di tutta l’area.”

Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, l’assessore all’ambiente di Montefiascone Rita Chiatti, la protezione civile Aeopc Tarquinia guidata da Alessandro Sacripanti, la presidente del circolo di FdI Valentina Paterna, la Comunità Romena di Tarquinia, il gruppo Fare Verde di Vasanello e Maria Lucia Belli di Fare Verde Giovani.

(Il Faro online)