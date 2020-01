Trastevere, pareggio a reti bianchi nel difficile campo dell’Aprilia

Aprilia – Termina con un pari la trasferta della squadra amaranto allo stadio “Quinto Ricci” di Aprilia. Si tratta del quinto risultato utile consecutivo, con 4 pareggi e la vittoria interna contro il Ladispoli.

Nel primo tempo occasione importante per la squadra di casa, poco dopo la mezzora, con Corvia servito da Montella, ma l’attaccante locale non inquadra la porta. Al 43′ episodio da moviola nell’area pontina, con Fontana contrastato fallosamente da Esposito, ma per il sig. Sacchi di Macerata non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Nel secondo tempo al 18′ Bertoldi si rende pericoloso nell’area di casa, senza tuttavia centrare la porta difesa da Manasse. Risponde l’Aprilia al 23′ con Putti che non impegna particolarmente Cavalli.

Nel finale altra occasione per il Trastevere con Bertoldi che però calcia sul fondo. Finisce con un giusto pareggio, una gara che ha offerto poche emozioni al pubblico presente.

Domenica prossima grande match al “Trastevere Stadium“, con la formazione di Perrotti che ospiterà l’Ostiamare, attuale vice capolista del girone.

Aprilia Racing Club – Trastevere 0-0

Aprilia Racing: Manasse, Esposito, Fe’, Mattia (41’st Conti), Corvia, Crescenzo, Rocchino (18’st Lapenna), Montella A. (35’st Spano), Pezone (37’st Bernardini), Montella F., Putti. A disposizione: Saglietti, Bagaglini, Ferri, Di Fusco, Zaccaria. All. Fratena

Trastevere: Cavalli, Tarantino (37’st Barbarossa), Calisto (25’st Pastorelli), Iannoni, Sfanò, Bassini, Bertoldi, Lucchese, Fontana (25’st Tajarol), Sannipoli, Lorusso.

A disposizione: Casagrande, Neri, Mangione, Sordilli, Cervoni, Coccia. All. Perrotti

Arbitro: Sacchi di Macerata (Giacomini – Lauri)

Note – Ammoniti Putti, Esposito, Rocchino, Fontana, Crescenzo, Lorusso. Spettatori 250 circa. Rec 1’pt, 4’st.

Ufficio Stampa

ASD TRASTEVERE calcio

(Il Faro on line)