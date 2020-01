Fiumicino, lavori di adeguamento alla rotonda provvisoria di via Portuense

Fiumicino – “Sono in corso oggi i lavori di adeguamento e riallineamento della rotonda provvisoria di via Portuense, condivisi con il settore tecnico di Adr, che ringrazio”, afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia. “Sono previsti nelle prossime settimane – aggiunge – lavori essenziali alla fluidità del traffico in quel quadrante”.

(Il Faro online)