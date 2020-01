Microchip ai cani, al via i controlli della Polizia locale a Pomezia

Pomezia – Prosegue l’attività di controllo degli agenti della Polizia locale per la verifica dei microchip nei cani. Un modo per accrescere l’attenzione verso il mondo animale e contrastare il fenomeno del randagismo. Nel dettaglio, sono stati 225 gli accertamenti effettuati e 27 i verbali stilati per mancanza di microchip in prossimità delle aree cani.

“Il microchip – ha spiegato il Sindaco Adriano Zuccalà – è uno strumento fondamentale in caso di smarrimento, obbligatorio per legge, che garantisce una maggior sicurezza dei propri animali.

Abbiamo intensificato i controlli sul territorio per contrastare l’abbandono di deiezioni canine e per favorire un corretto comportamento da parte dei proprietari nella conduzione dei cani. Chiediamo ai cittadini di rispettare sempre le regole di buona convivenza e mantenere pulita la nostra Città”.​

(Il Faro online)