Ostiamare pari con la Torres. Olivera risponde a Sartor

Ostia – Finisce pari il big match della 21esima giornata del Girone G tra Ostiamare e Torres. Sartor regala il vantaggio ai sassaresi di Mariotti, la reazione biancoviola è veemente e, con la prodezza (rovesciata) di Olivera, impatta il match.

Ripresa d’assalto, con l’Ostiamare sostanzialmente padrona del campo, ma il palo frena De Sousa, mentre l’occasionissima di Nanni viene salvata sulla linea. Molti dubbi nell’occasione del gol annullato per offside al bomber lidense. La dinamica dell’azione e del movimento offensivo di De Sousa fanno pensare seriamente ad un errore arbitrale (aspettiamo le immagini per dare il verdetto). Pari a Ostia, pari anche a Paliano (0 a 0) tra Anagni e Turris.

Ma andiamo al match e ad una gara molto combattuta nel primo tempo. Bella iniziativa di Pompei con cross per Mastropietro, il cui colpo di testa però termina a lato. La Torres prova a rispondere e, complice qualche disattenzione lidense, prende coraggio. Al 19′ arriva anche il gol del vantaggio. A firmarlo è Sartor che, approfitta di una errata valutazione difensiva biancoviola, per beffare Giannini con un pallonetto.

L’Ostiamare, però, non si disunisce e riparte all’attacco, a caccia del pari. Che arriva in finale di frazione (proprio al momento della segnalazione del minuto di overtime). Strepitosa bicicletta di Olivera, sul cross di Lazzari. Il numero 4 biancoviola, spalle alla porta, si coordina e manda la sfera all’angolino, alla destra di Colombo. 1 a 1 e prima gioia (meravigliosa) in biancoviola per il campione uruguagio.

Si riparte, dopo la pausa, ed è un monologo biancoviola. Dopo 6 minuti dall’inizio del secondo tempo azione fantastica di Nanni che si libera di un uomo, in area, e conclude, repentinamente, la Torres salva sulla linea. Sembrava fatta davvero. I lidensi insistono e, al 22′, pochi minuti dopo il suo ingresso, vanno vicinissimi al sorpasso con De Sousa. Il bomber va via sulla destra e conclude. Palo interno, con la sfera che schizza dal lato opposto, e viene poi allontanata. Sfortunato il bomber lidense e l’Ostiamare.

Pochi minuti e arriva l’episodio più contestato. Azione di Nanni, dalla sinistra, palla sventagliata a De Sousa che, dopo aver galleggiato tra due rossoblu, prende bene il tempo ai suoi avversari, si libera e conclude facendo 2 a 1. La posizione di offside (davvero dubbia) annulla tutto. Peccato.

E’ una delle ultime emozioni. Nonostante il pari, gran bella Ostia per personalità, per gioco, e per volontà di vincerla fino alla fine. Appuntamento a Trastevere.

Campionato Nazionale Serie D, Girone G

Ostiamare – Torres 1-1

Ostiamare: Giannini, Cerroni, Pompei, Olivera (32’st Vasco), Cabella (35’st Pedone), Donnarumma (17’st Esposito), Nanni, D’Astolfo, Mastropietro (17’st De Sousa), Tortolano, Lazzeri. A disp.: Marchini, De Martino, Fabrizio Ferrari, Enrico Ferrari, Renzetti. All.: Scudieri.

Torres: Colombo, Rizzi (10’st Bilea), Pinna, Pisanu (43’st Cossentino), Congiu, Russu, De Martis (32’st Santarelli), Masala, Sartor, Milani (6’st Gjuci), Bianco (8’st Ruiu). A disp.: Vagge, Fadda, Dettori, Virdis. All.: Mariotti.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo.

Marcatori: 19’pt Sartor (T), 45’pt Olivera (OM).

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line)(foto@ClaudioSpadolini)