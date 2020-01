Ruspe a Isola Sacra, al via l’abbattimento del fabbricato di piazza della Madonnella – VIDEO

Fiumicino – “Finalmente è iniziato oggi l’abbattimento del fabbricato di piazza della Madonnella: è l’ennesimo provvedimento nella direzione di una città accogliente e curata”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino mentre le ruspe sono già a lavoro da questa mattina.

“Dopo 17 anni mettiamo un punto a questa annosa questione eliminando una struttura che accoglieva in maniera poco dignitosa chi entra nella nostra città da via della Scafa – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. Con le operazioni iniziate oggi quella struttura verrà finalmente demolita“.

“Ci sono voluti anni di battaglie legali, tentativi di conciliazione, infinite procedure – ricordano Montino e Di Genesio Pagliuca -, ma oggi mettiamo la parola fine a tutto questo”.

L’amministrazione sta verificando la concreta possibilità di spostare l’edicola che si trovava ai piedi dell’edificio in modo da poter procedere in tempi più brevi possibile a sistemare la piazza e la viabilità. La demolizione in corso è a carico dei proprietari, come stabilito dalla relativa delibera di giunta.

(Il Faro online)