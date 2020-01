“Salviamo la nostra spiaggia”, gli studenti ripuliscono il lungomare di Ardea

Ardea – Continua la pulitura del lungomare di Tor San Lorenzo da parte dei cittadini di Ardea. Le professoresse R. Galmacci e F. Sacchetti, insieme a genitori e alunni della terza B della scuola media Statale Virglio di Ardea, hanno provveduto alla pulizia del tratto di arenile a nord del canale Biffi.

L’iniziativa “Salviamo la nostra spiaggia“, partita dalle due professoresse attraverso un post su Facebook, è già stata messa in atto lo scorso mese (leggi qui). Questa volta però, i rifiuti raccolti sono stati ancora più numerosi. All’altezza di Marina Piccola, i ragazzi hanno trovato sepolti sotto alla sabbia grandi teli di plastica per serra, lattine, bottiglie di vetro e rifiuti vari. Molti dei rifiuti raccolti sembrano essere trascinati dai corsi d’acqua e la situazione resta dunque critica in prossimità dei canali che sfociano a mare.

Anche il guardiano di un Consorzio del litorale ha dato una mano nell’impresa, insieme al Dr. Andrea Serpieri – responsabile della ditta L’Igiene Urbana – che ha procurato attrezzatura come guanti e buste di raccolta rifiuti. L’iniziativa gode dell’appoggio di Carlo Eufemi, Preside della scuola media Statale Virgilio ed ex Sindaco di Ardea, al quale, durante la sua carica di Sindaco, venne conferito il Premio Nazionale per l’Ambiente Gianfranco Merli per aver dato il via ad una forte azione di liberazione del litorale da edifici abusivi.

“Un fine settimana molto impegnativo, – dichiara la professoressa Galmacci – ma pieno di soddisfazioni. Oggi abbiamo replicato la nostra bonifica della spiaggia. Un grande lavoro, ma ancora manca tanto per raggiungere il nostro obiettivo. Io e Federica ringraziamo i nostri ragazzi e i loro genitori per l’aiuto e il supporto”

L’iniziativa continuerà e il prossimo appuntamento per la pulizia del lungomare di Tor San Lorenzo è Sabato 22 febbraio 2020.

(Il Faro online)