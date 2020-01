Aranova, si apre il cantiere per riasfaltare via Siliqua

Fiumicino – Ad Aranova, da domani con un cantiere che durerà circa 15 giorni in via Siliqua dopo la prima fase di messa in sicurezza idraulica, e si procederà all’asfaltatura della sede stradale.

“In una prima fase – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Angelo Caroccia – si procederà a fare il sottofondo in bainder, per poi passare alla seconda fase che consiste nel rialzamento di 70 chiusini. Dopo di che si procederà a fare il tappetino finale, con la realizzazione di due passaggi pedonali rialzati e la successiva segnaletica stradale. Intanto negli uffici dell’assessorato ai lavori pubblici si sta lavorando a pieno regime per la progettazione esecutiva del proseguo dei lavori in tutto il quadrante“.

(Il Faro online)