Bando per l’olio esausto a Fiumicino, Pietrosanti: “Vittoria a 5 stelle per l’ambiente”

Fiumicino – “E’ stato pubblicata dal Comune di Fiumicino una manifestazione di interesse pubblico per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dell’olio vegetale esausto. Un’iniziativa nata da una mozione del Movimento 5 Stelle, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, che oggi diventa realtà” – lo dichiara il capogruppo del M5S Ezio Pietrosanti.

“Quello della corretta gestione degli oli esausti è un tema cruciale per la tutela dell’ambiente, trattandosi di sostanze potenzialmente molto inquinanti se non correttamente smaltite. L’ambiente rimane sempre una priorità per il Movimento 5 Stelle, e per me come rappresentante istituzionale e come persona che ha a cuore la tematica della difesa del nostro Pianeta” continua Pietrosanti “per questo mi ritengo molto soddisfatto di aver potuto apportare questo contributo al nostro territorio.

Inoltre questo rappresenta un esempio di politica di opposizione costruttiva, che punta a migliorare il nostro Comune prima che alla polemica politica”.

“Adesso sarà importante il contributo dei cittadini” conclude Pietrosanti “non appena verranno posizionati i contenitori per la raccolta in tutto il territorio, i cittadini potranno portare lì gli oli vegetali esausti. Basterà raccoglierli in una bottiglia invece che gettarli nel lavandino. E’ un piccolo gesto, ma importantissimo per l’ambiente”.