Dorothea Wierer tra le prime dieci nella mass start

Pokljuka – Si è concluso con la mass start 12,5 km il week end scorso del biathlon che si è disputato Pokljuka (SLO), dove l’atleta delle Fiamme Gialle Dorothea Wierer ha conquistato un buon 9° posto, dopo la giornata di pausa (non ha preso parte alle staffette miste).

Nella gara odierna l’atleta di Rasun Anterselva (BZ) ha dimostrato un ottimo stato di forma sugli sci, mentre al poligono ha commesso 3 errori (1 da posizione a terra e 2 errori in piedi) concludendo la sua gara in 35:24.0 nella gara vinta dalla svedese Hanna Oberg in 34:14.4 con 1 errore, fantastica seconda piazza per l’italiana Lisa Vittozzi (C.S. Carabinieri) in 34:20.9 con un poligono perfetto e terzo posto alla francese Anais Bescond in 34:42.0 con zero errori al poligono.

La stagione del biathlon mondiale riprenderà con l’evento clou della stagione 2019/2020, i Campionati del Mondo di Anterselva (BZ) che si disputeranno nel periodo che va dal 12 al 23 febbraio.

(Il Faro on line)