Fondi, cucciolo di cane rimane intrappolato in un fossato tra i rovi: salvato dai Vigili del Fuoco

Fondi – Nel tardo pomeriggio di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Fondi, via Chiarastella, a seguito di alcune segnalazioni per un soccorso ad un cane.

Sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina, constatava la presenza di un piccolo cane meticcio in evidente difficoltà in un fossato.

Non semplici le operazioni di recupero da parte dei pompieri in quanto la fitta vegetazione e rovi impediva di raggiungere la bestiola.

Dopo poco tempo un Vigile raggiungeva il cane portandolo via da quel luogo. L’animale, apparentemente in buono stato anche se impaurito, veniva consegnato alla polizia locale per poi essere affidato al servizio veterinario della Asl.

(Il Faro online)