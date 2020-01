Ostia, il dramma e i testimoni della Shoah nella Giornata della Memoria

Ostia – Doppio appuntamento giovedì 30 gennaio con il Coordinamento X la Memoria del Municipio X: incontro con i testimoni della Shoah e prove d’artista in ricordo di quell’orrore. Il tema e “Immagini e parole per non dimenticare“.

Continua nell’organizzazione di iniziative pubbliche per ricordare il passato, specialmente alle giovani generazioni, affinché rimanga vivo nella memoria il triste evento della Shoah, in tutti suoi risvolti tragici che ancora oggi fanno fatica ad essere un patrimonio comune di tutta l’umanità. Quest’anno verrà allestita una mostra-evento multimediale presso il Centro Anziani Piazza Ronca, 22 ad Ostia Lido che consentirà al visitatore di vedere dei pannelli riassuntivi con le immagini dl Campo di Auschwitz ieri e oggi, della storia della Shoah, e di apprezzare alcune delle opere d’arte e sculture sul tema della Shoah degli artisti Vania Benini, Dalma Cimino, Patrizia Ferranti, Zlata Grgurevic, Sergio Guerrini, Egidio Manna, Mario Rosati della Galleria Artheka 32.

L’appuntamento è fissato per le ore 15,30. Durante l’esposizione delle opere d’arte saranno letti dei brani da Sara Galimberti e Angela Solaini, che saranno accompagnati al sax dal musicista Nicola Alesini, che si esibirà anche in due sue performances sul tema della Shoah.

Sarà anche possibile, presso una saletta dedicata, selezionare direttamente alcuni video con i testimoni e con alcuni elementi didattici sulla storia e le caratteristiche principali della tragedia che ha portato alla morte di 6 milioni di ebrei, 200 mila Rom, 250 mila disabili, e decine di migliaia tra oppositori politici, omosessuali, prigionieri di guerra, testimoni di Geova.

Tra i testimoni che interverranno all’incontro, dedicato al ricordo di Piero Terracina, figurano Sami Modiano, Ruth Dureghello, Lorenzo Macrì, Giuseppe Manfridi, Simone Oggionni e Mara Azzarelli.

Alle 11,00 visita al Muro della Memoria presso il liceo Labriola di via Capo Sperone 50.