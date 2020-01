Ardea, stato di agitazione tra i dipendenti del Comune: scontro tra sindacati

Ardea – Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali della della Fp Cgil Roma Sud Pomezia Castelli e la Cisl Fp Roma Capitale e Rieti hanno proclamato lo stato di agitazione del personale del Comune di Ardea. Decisione che non è stata accolta da tutti: la delegata territoriale per la Uil Fpl di Roma e Lazio, Rita Longobardi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Faro Online in cui dichiarava che il suo Sindacato non ha appoggiato lo stato di agitazione proposto dai sindacati Cgil e Cisl (leggi qui), in quanto riterrebbe fondamentale discuterne prima in un’assemblea insieme ai dipendenti di Ardea.

È arrivata questa mattina la risposta alla Uil, tramite comunicato stampa, da parte della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti.

“In merito alle dichiarazioni apparse su questa testata da rappresentanti di altre sigle sindacali riguardo quanto sta accadendo proprio in questi giorni ad Ardea – afferma nel comunicato il Segretario Generale Cisl Fp Roma Capitale e Rieti, Giancarlo Cosentino -, dove l’amministrazione nonostante abbia firmato un accordo con tutte le organizzazioni sindacali, compresa quella che ha fatto dichiarazioni sulla vostra testata giornalistica, ed abbia approvato una delibera per la sottoscrizione definitiva dell’accordo, inspiegabilmente e secondo il nostro parere in maniera illegittima, è tornata poi indietro sulle proprie scelte, approvando, in seguito ad una nuova riunione con i sindacati, una nuova delibera e modificando quella precedente”.

“Un fatto per noi gravissimo – continua il comunicato stampa della Cisl – che non possiamo in alcun modo accettare e annunciamo sin da oggi che andremo avanti sia con le azioni sindacali ma anche legali, affinché la volontà, espressa addirittura con una specifica nota indirizzata alle organizzazioni sindacali con la firma di decine e decine di lavoratori del Comune di Ardea, sia rispettata e affinché gli accordi sottoscritti e deliberati siano rispettati. Non accettiamo lezioni da nessuno e siamo anche umili a non farle a nessuno, ma riteniamo necessario ricordare un proverbio romano che dice “Chi colpisce per primo, colpisce due volte” e crediamo sia indicato in questa situazione in quanto certamente questa volta non siamo stati noi a colpire per primi“.

(Il Faro online)