Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. L’alta pressione che protegge le latitudini meridionali europee e quelle mediterranee mostra alcuni segnali di debolezza nella fase centrale della settimana, a causa di un certo abbassamento di latitudine ad opera del flusso atlantico che ne approfitta con le code delle perturbazioni che si spingono fino a lambire l’Italia. Una di queste transita nel corso di mercoledì, anche se con effetti molto deboli e limitati ad alcune regioni, un’altra del tutto simile è attesa tra giovedì sera e venerdì. Nel frattempo all’interno dell’anticiclone inizieranno ad affluire correnti molto miti in innalzamento dal medio Atlantico e dall’Africa nordoccidentale, destinate ad intensificarsi almeno fino alla fine della settimana. Le temperature sono quindi destinate ad aumentare anche sull’Italia, ma proseguirà un flusso umido sudoccidentale che rinnoverà qualche disturbo sulle regioni tirreniche e al Nord, con tempo umido e a tratti piovigginoso. Meglio invece sulle adriatiche e al Sud, con un mite sole. I dettagli:

METEO WEEKEND. Sabato sarà probabilmente una giornata grigia e nuvolosa sulla Val Padana, anche on qualche locale pioviggine, fenomeni più organizzati invece sul Levante Ligure con piogge sparse e schiarite anche ampie sulle Alpi. Sul resto d’Italia attendiamo addensamenti sulle regioni tirreniche con locali pioviggini soprattutto in Toscana, schiarite anche ampie invece sull’Adriatico e sulle ioniche. Domenica un fronte di instabilità in avvicinamento dalla Francia provocherà un peggioramento sulle Alpi occidentali, ma con neve solo a quote medio-alte a causa dell’afflusso di correnti sempre più miti. Addensamenti su Levante Ligure e regioni tirreniche, maggiori schiarite sulla Val Padana ma soprattutto su adriatiche e ioniche.

Temperature molto miti con massime anche superiori ai 14-15°C e punte fino a 17-18°C sulle regioni tirreniche, le Isole Maggiori e la Puglia. Un po’ più fresco solo sulla Val padana per le nubi basse e delle foschie, ma con valori superiori alle medie del periodo. Per un’inversione di tendenza con ritorno a temperature più invernali dovremo probabilmente attendere la nuova settimana.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Umide correnti occidentali determinano piogge, tra il tardo pomeriggio e la notte, sull’alta Toscana, con accumuli moderati determinati dell’effetto Stau specie sui crinali delle Apuane, della Lunigiana e Garfagnana. In nottata deboli o debolissimi fenomeni interesseranno anche il Lazio settentrionale e l’Umbria orientale. Al mattino possibili nubi basse e/o locali banchi di nebbia nelle vallate più riparate dal vento, in particolare sulla Toscana settentrionale, centro-orientale nonché su parte dell’Umbria e su parte del viterbese orientale e reatino. Ventilazione tra debole e moderata da Sud, moderata con qualche raffica su coste, mari e Arcipelago. Mare mosso o molto mosso.

Commento del Previsore Lazio

Giovedì noteremo nubi basse miste a foschie sulla Toscana settentrionale e centro-orientale, sull’Umbria interna mentre qualche banco di nebbia potrà comparire sul viterbese orientale e sul reatino; nuovo peggioramento sul finire di giornata, iniziando dalla Toscana settentrionale, preludio di un venerdì e un sabato spesso grigi con deboli piogge, più insistenti nuovamente su alta Toscana. Anche la domenica risulterà irregolarmente nuvolosa, con addensamenti più compatti sulle aree interne. Temperature comunque miti; soprattutto nei valori massimi.