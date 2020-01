Discarica a Monte Carnevale, la protesta dei cittadini arriva alla Regione

Fiumicino – Si terrà il 5 febbraio la manifestazione con cui il Comitato Valle Galeria Libera si batterà per la salvaguardia del sito di Monte Carnevale e per la riqualificazione della Valle Galeria.

“In occasione dell’incontro del 21 gennaio 2020 con la delegata Valeria Allegro in Campidoglio – scrivono dal Comitato Valle Galeria Libera -, abbiamo appreso come la scelta operata il 31 dicembre sia stata ‘obbligata’ e conseguenza dell’ordinanza emessa dalla Regione Lazio; auspichiamo quindi che il Sindaco di Roma voglia affiancare la cittadinanza nella difesa del proprio territorio restituendo priorità a quegli obiettivi di riqualificazione in cui, con la sua elezione a Sindaco della Capitale, tutta la comunità della Valle Galeria aveva riposto le proprie speranze. Invitiamo, inoltre, tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione”, concludono.

(Il Faro online)