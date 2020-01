Brazilian jiu jitsu, oro europeo a Pressello: “Comincio alla grande il 2020, la medaglia a mio padre”

Ostia – Continua l’avanzata del versatile Stefano Pressello dopo i grandiosi successi del 2019, tra campionati europei e titoli mondiali conquistati nel settore judo e del brazilian jiu jitsu.

Prima gara ufficiale dell’anno 2020 per il lottatore lidense, stavolta nella specialità del brazilian jiu jitsu, organizzata dalla federazione internazionale IBJJF, con la presenza di oltre 5000 atleti nell’affascinante città di Lisbona.

L’Ass. Capo Stefano Pressello conquista, con grinta e tenacia, un titolo europeo in maniera brillante. Si accendono i riflettori di nuovo per l’atleta romano per questo inizio anno, dominando tre lotte portate a segno con tanta forza e tattica da combattimento.

“L’orgoglio – descrive Stefano – non è solo nell’aver conquistato l’oro nella categoria di peso, ma per aver battuto avversari ostili, esperti e soprattutto appartenenti a team che hanno dominato e diffuso il jiu jitsu nel mondo: tra questi figura la Famiglia Gracie”.

Sempre orgoglioso di rappresentare la sua scuola di lotta con il judo-Jiu Jitsu University. Stefano si dedica altresì all’insegnamento, partendo dalla fascia dei bambini, fino agli adulti alla Golden Dragon Gym di Dragona. L’Ass. Capo in servizio al Dap, da anni è protagonista di numerosi titoli con il judo.

Il neo campione europeo Pressello, per anni ha fatto parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre con onore e rispetto. Da anni si dedica anche a questa arte soave brasiliana, specializzata nella difesa da terra: “Sono contento di aver aperto il 2020 con questa medaglia in categoria per questi Campionati Europei, dopo un 2019 nel settore Judo, direi, ottimale. Tre lotte serrate. Tanta, troppa forza, ma anche molta tattica contro avversari di tutto rispetto. Dedico, innanzitutto, questo successo a mio padre, con enorme, anzi gigante emozione!”. Scrive il campione azzurro sulla sua pagina personale Facebook.

Orgogliosi che ci rappresenti anche a livello istituzionale, in quanto il nostro lottatore non “nasconde” affatto l’appartenenza al corpo di Polizia Penitenziaria, con numerose interviste su quotidiani on line durante questi anni di proficua attività agonistica.

Un orgoglio di punta della Polizia Penitenziaria, dove i valori espressi dietro ad ogni medaglia internazionale e non solo, diventano un simbolo di forza, di affidabilità, di serietà e di competenze radicate negli anni, sviluppando esperienze di pratica internazionale.

Le congratulazioni per questo ennesimo titolo internazionale agli European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2020.

(Il Faro on line)(fonte@poliziapenitenziaria)