“Fast and furious” a Gaeta: in centro a tutta velocità per evitare la Polizia, denunciato

Gaeta – “Fast and furios” a Gaeta. Ieri, infatti, la Polizia ha denunciato un 49enne che, in stato di ebbrezza, non solo non si è fermato all’Alt, ma, anzi, è sfrecciato a tutta velocità davanti agli Agenti del Commissariato di Gaeta.

Nel tentativo di dileguarsi, l’uomo ha finito, invece, per dare vita a un vero e proprio inseguimento nel centro di Gaeta – causando anche disagi per la normale circolazione – che è durato per alcuni chilometri, fino a quando, all’altezza del Lungomare Caboto, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e la sua guida spericolata.

Nel momento in cui sono iniziati i controlli, i poliziotti si sono resi conto che l’uomo barcollava in maniera vistosa, tant’è che, sottoposto all’alcol test, è stato riscontrato un livello pari al triplo di quanto concesso dalla legge.

Condotto in Commissariato per gli ulteriori accertamenti del caso, l’uomo è stato informato del suo deferimento, contravvenzionato per le ripetute violazioni al Codice della Strada e sottoposto al ritiro della patente.

(Il Faro on line)