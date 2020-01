Fiumicino, nasce il comitato promotore “Sì al termovalorizzatore”

Fiumicino – “Considerando il grande interesse ed il dibattito venutosi a creare dopo la proposta avanzata dal Circolo di Energie per l’Italia di Fiumicino, e considerando le dichiarazioni del Sindaco di Fiumicino su alcune testate giornalistiche, che suggerivano la realizzazione di impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, si è venuto a costituire un comitato per la realizzazione di un Termovalorizzatore” – lo comunica in una nota Orazio Azzolini.

“Tale comitato ha come finalità principale la promozione e la diffusione di informazioni sui benefici, gli impatti economici, lavorativi e ambientali che può portare la costruzione di un impianto di termovalorizzazione sul territorio della Città di Fiumicino, nonché la volontà di sensibilizzare e chiudere il ciclo dei rifiuti con impianti di ultima generazione.

Il Comitato è pronto ad intavolare con tutte le realtà esistenti un dibattito costruttivo e formativo sulle caratteristiche di un termovalorizzatore.

Potranno aderire al suddetto comitato, tutti i Cittadini maggiorenni che vivono, che operano o che sono domiciliati nel territorio Comunale, che possono contattarci al seguente indirizzo email: termovalorizziamo@libero.it”.