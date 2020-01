Nasce “Italia Viva” Formia, ecco chi sono i primi esponenti

Formia – Formia renziana? È ancora presto per dirlo. Quello che è certo, invece, è che, in città, è nato il circolo “Italia Viva”, già pronto ad accettare la sfida lanciata, nei mesi scorsi, dall’ex premier Matteo Renzi.

A farne parte, per adesso, sono alcuni ex amministratori e diversi componenti del movimento politico “Formia ConTe” – rappresentato in Consiglio da Gianfranco Conte -. In particolare: Giuseppe Masiello, Loredana D’urso, Maurizio Tallerini, Paola De Santis, Antonio Villano, Anna Luisa Purificato e Alessandro Zangrillo.

“Abbiamo scelto di aderire ad Italia Viva e alla sfida lanciata da Matteo Renzi – fanno sapere in una nota – per costruire questo nuovo soggetto politico. Italia Viva rappresenta la politica viva, fatta di competenza e partecipazione.

L’obiettivo – conclude la nota – è quello di dare un contributo alla costruzione di questo nuovo soggetto politico che possa divenire la casa delle donne e degli uomini di buona volontà che vogliano impegnarsi per costruire finalmente una Formia nuova! La serietà vince sull’improvvisazione. Insieme per Formia Viva.”

Tallerini: “Continuo il mio percorso come coordinatore di Formia ConTe”

Ma cosa succederà agli attuali esponenti di “Formia Conte” che hanno scelto di aderire al movimento di Renzi? A prendere parola, per il momento, è Maurizio Tallerini, che spiega: “Continuerò il mio percorso come coordinatore di “Formia ConTe” (leggi qui) pur aderendo ad Italia Viva!”

E ancora: “Dal 2013 condivido il percorso iniziato da Matteo Renzi, ieri da vicesindaco, ora da semplice cittadino lavorerò per offrire un futuro a questa città con la figura e il programma elettorale del consigliere onorevole Gianfranco Conte. Una nuova Formia Rinascerà! Forza Formia ConTe, forza Italia Viva!”

