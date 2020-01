Fiumicino – Fin da quando Enea sbarcò sulle coste del Lazio, lui c’era. Ha alimentato Roma, aiutandola a crescere fino a diventare la Caput Mundi. Sulle sue acque, drenate con sistemi ingegnosi nei circhi e negli anfiteatri, si sono combattute battaglie navali: opache ombre di quegli scontri epici narrati nei miti. A distanza di oltre duemila anni, sulle sue acque, ancora si combatte. Ma il nemico, stavolta, è diverso: non ha corazze o armi, eppure può essere letale come una spada, tanto per gli essere umani quanto per gli animali. E’ la plastica, che in enormi quantità (spesso a causa dell’incuria e dell’inciviltà dell’uomo stesso) ogni giorno si riversa in mare, uccidendo – lentamente – ogni creatura.

Ora però, l’uomo dalla sua parte ha una nuova arma, altrettanto piccola e letale: i Seabin. Una tecnologia innovativa (leggi qui), capace di raccogliere dall’acqua fino a 500 chili di plastica all’anno che da oggi protegge l’ultimo tratto di Tevere e il mare.

Foto 3 di 3





A prendere parte all’evento, tra gli altri, il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, e il delegato del sindaco alle politiche della balneazione e della costa, Antonio Quaranta. Anche se a Fiumicino i Seabin erano già entrati in funzione alla Darsena (leggi qui), quello posizionato oggi è il primo Seabin installato alla foce del Tevere.

In aggiornamento…

(Il Faro online)