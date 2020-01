Rinviati i Mondiali indoor di atletica in programma in Cina

Monaco - E’ flagellato lo sport in questi giorni di tensione. Tragedie, meteo sfavorevole e ora anche le epidemie. Sono stati rinviati i Mondiali di Nanchino di atletica leggera in calendario il prossimo mese di marzo.

Una tappa evidentemente importante per la laaf, che a causa del coronavirus, ha dovuto cancellare uno degli appuntamenti fondamentali dell’anno in corso, in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

Niente Mondiali allora, neanche per gli Azzurri che si concentreranno solamente per la manifestazione dell’anno, i Giochi Olimpici. La vicinanza tra il Giappone e la Cina tuttavia ancora non desta una elevata preoccupazione. Anche perché mancano ancora 8 mesi.

World Athletics to postpone World Athletics Indoor Championships Nanjing 2020 to March 2021. 📰: https://t.co/0ihe7yGj4m pic.twitter.com/IjqrCR6bSY — World Athletics (@WorldAthletics) January 29, 2020

La decisione del rinvio dei Mondiali è stata presa in accordo tra la Federazione Internazionale di atletica e la stessa organizzazione cinese: “«Sappiamo che la Cina sta facendo tutto il possibile per contenere il nuovo coronavirus - dichiara in una nota la Iaaf - ma è necessario fornire agli atleti, alle federazioni e ai partner indicazioni chiare in una situazione complessa e in rapida evoluzione».

(Il Faro on line)