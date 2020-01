Scarsa pressione nella rete idrica a Fiumicino, il Comune incontra Acea

Fiumicino – “Dopo l’avvio nei giorni scorsi dei lavori su via Coccia di Morto per la bonifica della rete idrica danneggiata, proseguono le riunioni operative con Acea Ato 2 – e andranno avanti anche nelle prossime settimane – per la risoluzione in via definitiva del problema della pressione che affigge molte zone di Isola sacra, ma anche di Focene o Aranova”. Lo dichiara l’assessore ai lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“È oltre un anno – spiega – che l’assessorato ai Lavori Pubblici si confronta con Acea Ato 2 sui problemi legati alle reti idriche del territorio, obsolete e danneggiate o da ricalibrare, e non da pochi giorni, come sostenuto dal consigliere Costa. Certo è che la sua mozione, votata all’unanimità all’ultimo Consiglio, come dichiarato dallo stesso sindaco Montino, rafforza la nostra azione di sollecito ad Acea per una rapida riparazione delle condotte d’acqua che non funzionano, contribuendo a riportare così un bene primario ai cittadini che abitano nel nostro territorio”.