Taxi, bus, Ncc a Santa Marinella: al via la pratica telematica

Santa Marinella – “È terminata la fase di sperimentazione per l’avvio delle pratiche telematiche inerenti le attività di Taxi, bus, Ncc e di trasporto ricomprese nei codici Ateco 49 – 53″.

A dare la Notizia Emanuele Minghella, assessore allo sviluppo Economico e Commercio di Santa Marinella.

“In pochi anni, il Portale Telematito Nazionale Suap “impresainungiorno”, ha contribuito all’eliminazione di tutte le istanze rimaste cartacee consentendo al cittadino/impresa/professionista, di rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività produttive con pochi click senza tener conto degli orari dal momento in cui si lavora per via telematica.

Implementato il settore dei trasporti con particolare riferimento alle attività di Taxi, bus, Ncc e trasporti con e senza conducente. L’ufficio ha sperimentato il buon funzionamento dei procedimenti relativi a dette attività – prosegue Minghella – ragion per cui non saranno più accettate istanze cartacee se non quelle con istruttoria in corso o comunque già avviata.

Ricordiamo che l’utilizzo del portale telematico non è solo un obbligo di legge sancito dal DPR 160/2010 ma un esclusivo vantaggio per l’utenza che attraverso un interlocutore unico, il Suap, può ottenere risposte da tutti gli enti coinvolti nonché monitorare sempre on-line lo stato e gli sviluppi della propria pratica inoltrata con pochi e semplici passaggi.

L’ufficio – conclude Minghella – è comunque disponibile a fornire maggiori e più informazioni sull’argomento, da parte mia il massimo impegno per favorire la velocità di comunicazione tra comune ed imprese”.