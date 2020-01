Sabaudia – La Nazionale Maggiore di canottaggio nuovamente a Sabaudia, sede della prima Prova di Coppa del Mondo del 2020, per continuare la preparazione in vista degli appuntamenti nazionali e internazionali che sono le tappe di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Gli atleti convocati si ritroveranno nella cittadina del Parco del Circeo per il secondo raduno dell’anno che andrà dal 3 al 21 febbraio, per il gruppo maschile, e dal 5 al 22 febbraio per quello femminile. Al collegiale pontino il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha convocato, tra uomini e donne, 35 atleti, di cui 29 senior e 6 pesi leggeri.

Foto 2 di 2



SENIOR MASCHILI E FEMMINILI

Aisha Rocek, Stefania Gobbi, Andrea Cattaneo, Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini, Gennaro Di Mauro, Matteo Lodo, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giuseppe Vicino, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Alessandra Montesano, Luca Chiumento, Leonardo Pietra Caprina, Marco Di Costanzo, Kiri Tontodonati, Matteo Castaldo, Davide Mumolo, Giovanni Abagnale, Giorgio Casaccia Gibelli, Jacopo Frigerio, Sara Bertolasi, Simone Martini, Alessandra Patelli, Stefania Buttignon.

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI

Stefano Oppo, Martino Goretti, Pietro Ruta, Federica Cesarini, Valentina Rodini, Niels Torre.

