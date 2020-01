Abbattimento dei pini sulla Litoranea, il Sindaco di Formia fa chiarezza sulla pericolosità

Formia – A Formia, nei giorni scorsi, è iniziata la manutenzione del verde pubblico, che riguarderà anche i “famosi” pini della Litoranea.

Ed è proprio sui pini che il sindaco di Formia, Paola Villa, è intervenuta, facendo sapere sui suoi canali social: “Iniziamo con l’affermare che non tutti i pini sul territorio della città di Formia sono da abbattere e soprattutto sottolineamo che l’abbattimento di molti pini, iniziato e che continuerà nei prossimi mesi, non sarà indiscriminato e senza senso.”

L’abbattimento, ha poi evidenziato il Sindaco, è legato ad un parere vincolante di un agronomo e, comunque, sarà frutto anche di ulteriori approfondimenti, ma soprattutto comporterà da parte del Comune di Formia, quello di piantumare nuove essenze arboree, la cui scelta dovrà collimare non solo con il clima, ma anche con la sicurezza e le caratteristiche paesaggistiche.

“Certo – ha concluso il Primo cittadino – lungo Via Unità d’Italia molti saranno i pini da abbattere, certo molti saranno i pini da abbattere anche lungo le vie interne, come ad esempio via Pasquale Testa, ma non senza aver previsto una ripiantumazione, che non ricadrà sempre e precisamente nel punto di abbattimento. La scelta di eliminare alcuni pini dettata dalla loro estrema pericolosità, andrà di pari passo con la potatura di altri ritenuti non pericolosi ed adeguati ai luoghi. Tutto si farà con scienza e coscienza. Tutto si farà dando priorità alla sicurezza e al buon senso.”

(Il Faro on line)