As Roma, Fonseca: “Florenzi è andato via per sua volontà”

Roma – “Alessandro voleva giocare di più ed è una cosa che non potevo garantirgli. E’ andato via per sua volontà, la situazione è molto semplice”. Lo dice l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in merito alla cessione in prestito al Valencia di Alessandro Florenzi (leggi qui).

“Con lui abbiamo avuto una conversazione serena, molto diretta, devo dire che Florenzi è un grandissimo professionista, ha avuto sempre un grande atteggiamento“, aggiunge Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.

(Il Faro online)