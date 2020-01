Il grande Karate arriva alla scuola “Melone” di Ladispoli

Ladispoli – Per tutti gli studiosi, praticanti e appassionati di Karate, quella del 2 febbraio 2020 è una data storica, organizzato dalla scuola di Karate Obi Arashi di Roma, si terrà l’attesissimo stage di kata che vedrà insieme due Maestri che hanno scritto pagine indelebili, Toshio Yamada, autentica leggenda internazionale e Ludovico Ciccarelli, tra le figure più rappresentative del Karate italiano ed europeo.

“La doppia sessione di studio – afferma l’assessore allo sport, Marco Milani – si terrà la mattina presso l’impianto sportivo dell’IC Corrado Melone di Ladispoli. Seguirà, nel pomeriggio, la prima edizione della Seven Belts Cup per la specialità Kata. La competizione propone oltre che alle specialità Kata Individuale a Squadre e Duo anche la specialità Genitori-Figli. Un’iniziativa aperta a tutti che vuole essere un autentico invito alla condivisione dei valori della Via della Mano Vuota.

Evento aperto a praticanti tesserati con qualsiasi Ente di Promozione Sportiva del Coni e patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Ladispoli. Direzione gara Sensei Roberto Riccio, Arbitro Internazionale.

(Il Faro online)