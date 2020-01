Ostia, super pattuglione dei carabinieri: bloccato un ladro di finestre e arrestati due evasi dai domiciliari

Ostia – In tanti giovedì hanno pensato ad un blitz contro i clan mafiosi o, peggio ancora, alla caccia a uomini-killer. In realtà di è trattato di un super pattuglione che ha mobilitato decine di carabinieri, più elicottero, unità cinofile e ispettorato del lavoro. Intercettati due evasi dai domiciliari e un ladro di finestre.

E’ magro il bottino dell’operazione condotta su larga scala dai carabinieri giovedì 30 gennaio. I militari del Gruppo Ostia si sono impegnati in diversi posti di blocco chiamando alla collaborazione personale dell’8° Reggimento “Lazio”, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, nonché l’impiego dell’elicottero dell’Arma di Pratica di Mare e di varie unità cinofile di Santa Maria di Galeria.

Nel corso dei controlli della circolazione stradale sono state identificate 241 persone, controllati circa 133 veicoli ed elevato varie contravvenzioni al Codice della Strada. Due gli arresti e una la persona denunciata a piede libero per furto.

Un 50enne romano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso all’interno di un condominio adiacente alla propria abitazione, in palese violazione della misura a cui era stato sottoposto. E’ stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Sempre i Carabinieri di Ostia hanno arrestato un 20enne, con precedenti e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare scaturita a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane è stato, pertanto, associato al carcere di “Regina Coeli” di Roma.

Un uomo di 52 anni è stato denunciato a piede libero per furto perchè sorpreso all’interno dell’ex G.I.L. di corso Duca di Genova mentre era intento a trafugare un infisso in alluminio.