Pomezia, nasce il Punto Salute Oncologico a sostegno dei malati di cancro

Pomezia – Presentato ieri mattina 30 gennaio il progetto Punto Salute Oncologico presso la Farmacia comunale n. 1 di via Virgilio 27, presidio di assistenza e sostegno per i malati oncologici e per le loro famiglie.

Il progetto, che si inserisce nel programma più ampio di trasformazione delle farmacie comunali in servizi essenziali a scopo sociale, prevede per la farmacia comunale di via Virgilio uno spazio protetto di accoglienza e ascolto per i malati che coinvolge diversi aspetti, dal supporto psicologico all’alimentazione, fino alla cura della pelle e all’igiene orale. La farmacia diventa così un intermediario tra il paziente e il medico, assumendo il ruolo di presidio sanitario specializzato e capillare sul territorio.

“Un traguardo importante – ha detto il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà insieme agli Assessori Miriam Delvecchio e Stefano Ielmini – che segna il cambio di passo rispetto alla gestione del passato: la ristrutturazione delle farmacie comunali e il risanamento del bilancio si accompagnano all’ampliamento dei servizi per il cittadino, dal presidio sanitario estivo fino ai punti salute, confermando l’ottimo lavoro fatto in questi anni e l’importanza di una visione delle farmacie comunali a scopo sociale. Con questo primo Punto Salute Oncologico investiamo sulla sanità pubblica e sulla salute e qualità della vita della nostra cittadinanza”.

Il Punto Salute Oncologico è infatti solo il primo di una serie di progetti di specializzazione che coinvolgeranno le farmacie comunali di Pomezia, con percorsi di formazione per il personale e di certificazione per le singole strutture.

“La farmacia ha attivato il Percorso Arcobaleno – hanno spiegato l’Amministratore unico di Servizi in Comune spa Nicola Spinelli, la coordinatrice delle farmacie comunali Cinzia Macchia e la curatrice del progetto Beatrice Taddei – studiato ad hoc per i pazienti oncologici, che li accompagna dall’ingresso fino allo spazio di ascolto a loro riservato. Saremo a disposizione per informazioni, consulenza, supporto e consegna a domicilio dei farmaci, grazie anche alla collaborazione di associazioni e professionisti del territorio”.

(Il Faro online)