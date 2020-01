Roma, auto falcia un pedone sul marciapiede in via Sistina: è grave

Roma – Un uomo di 72 anni alla guida di una Suzuki Baleno ha perso il controllo del mezzo e ha investito un passante che in quel momento si trovava sul marciapiede in via Sistina, all’altezza di via Crispi, a Roma. E’ accaduto intorno alle 12.30. L’auto proveniva da via di Capo le Case.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Il pedone, un cittadino italiano di 52 anni, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Il conducente si è fermato. Sono tuttora in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Il Faro online)