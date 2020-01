Si fa intestare la casa dall’anziano a cui presta assistenza, a Gaeta denunciata 69enne

Gaeta – Una badante 69enne, di origine russa ma residente a Gaeta, dovrà rispondere di truffa, abbandono e circonvenzione di incapace.

La vicenda, la cui attività investigativa è partita circa un anno fa, hanno fatto scoprire agli agenti del Commissariato di Gaeta che la donna viveva con i soldi della pensione dell’anziano a cui prestava assistenza e che risiedeva nella sua stessa casa, che, nel frattempo, si era fatta intestare mentre l’uomo era ancora in vita.

A far partire le indagini, i figli dell’anziano che, al momento del decesso del padre, si sono accorti che la casa era, appunto, stata intestata alla badante. Da qui, si è poi scoperto che la donna era anche riuscita a farsi fare una delega per riscuotere la pensione dell’anziano.

E ancora: le indagini hanno fatto messo in luce come, nonostante la donna fosse stata assunta proprio come badante, in realtà, avesse più volte abbandonato l’uomo, lasciandolo completamente da solo. In un particolare episodio, l’anziano fu trovato in uno stato di noncuranza e malnutrizione dagli stessi figli, tanto da finire ricoverato al nosocomio di Formia.

Ora, terminate le indagini, nei confronti della donna è scattata formale denuncia.

(Il Faro on line)