Anzio, a teatro con la Pro Loco: ecco come partecipare

Anzio – La Pro Loco “Città di Anzio” organizza per domenica 16 febbraio un pullman, per un numero massimo di 20 persone, al Teatro Marconi per assistere alla commedia in romanesco “Er pensiero fisso” con inizio alle ore 17.00.

“Er pensiero fisso”, commedia in due atti scritta da Avio Focolari, racconta la storia di una sgangherata famiglia romana che vive nella periferia della capitale, tra gli anni sessanta-settanta. La famiglia Forconi combatte in modo rocambolesco la dura quotidianità, ogni membro della famiglia è ossessionato da un pensiero fisso, che domina tutta la loro vita. L’allegra famiglia troverà un modo per liberarsi dal pensiero.

Partenza da Anzio, Piazza Cesare Battisti, ore 15,00.

Per prenotazioni (fino ad esaurimento max 20 px): Pro Loco “Città di Anzio” (via Mimma Pollastrini, 5). Tel. 069831586 – 3337171008

(Il Faro online)